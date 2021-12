Incidente stradale, intorno alle 19.15, in contrada Feudo San Vito, in territorio di Belpasso. Lo scontro, a quanto pare frontale lungo la strada provinciale 57, ha coinvolto due automobili: una Toyota Yaris e una Peugeot 307. Feriti, in maniera non grave e trasferite all'ospedale di Paternò, le due conducenti dei mezzi.