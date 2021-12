I militari della guardia di finanza hanno individuato e posto sotto sequestro un'area di 17mila metri quadrat i lungo la strada provinciale di Randazzo in cui una società estraeva pietra lavica abusivamente . Dopo l'ispezione, le Fiamme gialle hanno trovato una voragine profonda circa 15 metri, al cui interno, al momento del sopralluogo, eran o presenti massi in basalto già oggetto di lavorazione , pronti per essere utilizzati nel settore edilizio.

Le successive indagini, svolte anche grazie all’ausilio tecnico del personale del Distretto minerario di Catania, hanno consentito di appurare che l’area è stata interessata, tra il mese di marzo 2019 e il mese di settembre 2021, da un’attività di estrazione abusiva da parte della società - con sede a Randazzo e che opera nel settore estrattivo - che ha prelevato illecitamente circa 170mila metri cubi di materiale lavico. Alla luce di quanto riscontrato, i finanzieri hanno identificato due responsabili, che sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria per violazione della normativa in materia di lavori effettuati in cave e miniere. Gli stessi militari hanno proceduto al sequestro dell'area, convalidato dal gip del tribunale di Catania.