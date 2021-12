Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. I carabinieri sono intervenuti in via San Giuseppe La Rena. Una donna ha chiesto l'aiuto del 112, segnalando che l'ex compagno, con la scusa di vedere i figli minorenni, aveva cercato di fare irruzione nell'abitazione abbattendo la porta. In casa c'erano anche i genitori di lei.