I quartieri di Librino e San Leone, in vista dei festeggiamenti di capodanno. Proprio in questi territori sono stati eseguiti i controlli in occasione del capodanno. La polizia di Stato ha eseguito tre sequestri di fuochi pirotecnici di vario genere a carico di tre soggetti, ai quali sono state contestate anche sanzioni pecuniarie pari complessivamente a 10.218 euro.

Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a fermo diversi assuntori di sostanze stupefacenti, agli assuntori trovati in possesso di droga è stata anche ritirata la patente di guida; inoltre, nei confronti dei citati soggetti sono stati elevati 13 verbali al codice della strada ed eseguiti due sequestri amministrativi per mancanza di assicurazione e due fermi amministrativi per guida senza patente, per sanzioni pari a 12.484 euro.

Inoltre indagato in stato di libertà un uomo di 41 anni per atti persecutori e lesioni personali, un altro di 53 per il reato di minacce e, infine, un soggetto è stato indagato per minaccia e omesso versamento degli alimenti nei confronti della convivente.