Un rogo di una Renault Twingo in via Gaudio, nel rione Falconieri, ha scandito, tra i botti di petardi e altre esplosioni, la notte del capodanno a Paternò. Poco prima della mezzanotte e mezza è giunta alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Catania la segnalazione di un incendio che stava coinvolgendo una Twingo di colore grigio, in sosta lungo la piccola via del centro storico paternese.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti gli uomini dei 115 del distaccamento di Paternò. L’azione dei pompieri ha evitato conseguenze più gravi, ma la fiamme hanno del tutto distrutto l’utilitaria. Non è stato possibile appurare l’origine del rogo. Non si esclude l’ipotesi che un petardo esploso in prossimità dell’auto possa aver provocato l’incendio. L’intervento di spegnimento è durato oltre un’ora. Non si segnalano danni ad altre autovetture. Leggermente annerite le facciate delle abitazioni dinanzi alle quali l’auto ha preso fuoco.