Pubblicato il bando per l'affidamento dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata al civico 3 di piazza Machiavelli. Il bene è stato sottratto al gruppo che gestiva la piazza dello spaccio a San Cocimo. L'immobile di 86 metri quadrati sarà concesso per sei anni ad associazioni che dimostreranno di avere i requisiti per la sua conduzione.

Il passaggio di consegna del bene dall'Agenzia dei beni confiscati al Comune era avvenuta pubblicamente il 28 settembre. «Un altro segnale forte delle istituzioni pubbliche contro la mafia e un positivo messaggio di speranza ai più giovani», ha detto l’assessore Cristaldi.

Il bando con lo schema di domanda è pubblicato alla voce avvisi del sito del Comune. Le domande di partecipazione alla procedura di assegnazione dell’immobile dovranno essere presentate entro il prossimo 1 febbraio. I criteri principali per individuare l’associazione beneficiaria, riguardano la qualità della proposta progettuale in termini di ricaduta sul territorio dal punto di vista sociale e la coerenza con le priorità indicate dall'amministrazione per la creazione di spazi per la promozione di attività rivolte a soggetti svantaggiati e l'organizzazione di attività culturali ludico ricreative ed educative; capacità di offrire servizi gratuiti al Comune; promozione e attivazione di una rete tra gli enti territorialmente coinvolti, al fine di garantire il godimento del bene a più soggetti.