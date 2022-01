Punta le collane d'oro al collo di una 77enne, la strattona con forza e scappa . L'episodio è accaduto lo scorso 7 novembre in via monsignor Saitta , a Bronte, dove alle 12,45 la donna è stata buttata a terra dal malvivente che nel compiere il furto l'ha fatta cadere a terra, causandole delle escoriazioni al collo .

Punta le collane d'oro al collo di una 77enne, la strattona con forza e scappa. L'episodio è accaduto lo scorso 7 novembre in via monsignor Saitta, a Bronte, dove alle 12,45 la donna è stata buttata a terra dal malvivente che nel compiere il furto l'ha fatta cadere a terra, causandole delle escoriazioni al collo.

Per questo motivo, la 77enne ha sporto denuncia nei confronti di un 55enne di Adrano, indagato per il reato di rapina aggravata. Adesso l'uomo si trova in carcere dopo il provvedimento disposto dalla Procura. Dopo la denuncia della donna, i militari hanno attivato le indagini acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona che hanno permesso di identificare il malvivente, un uomo di Adrano che per altro era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il grave quadro indiziario così emerso, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all’esito delle attività investigative, in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, ha determinato l’emissione del provvedimento cautelare del gip del Tribunale etneo, a seguito del quale l’uomo è stato condotto nel il carcere catanese di Piazza Lanza.