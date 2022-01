Scivola in un canalone ghiacciato della Montagnola, a 2550 metri di altitudine. Questa la brutta avventura capitata a un giovane escursionista che ieri si trovava insieme a una donna sull'Etna, nel territorio di Zafferana. La coppia, che aveva approfittato della bella giornata per fare un'escursione, si era avvicinata al crinale per godere della panorama quando si sono trovati in grave difficoltà a causa della caduta dell'uomo lungo il canalone della Montagnola, scivolato a causa del ghiaccio per circa 200 metri, rimanendo bloccato, perché al minimo movimento continuava a scivolare.