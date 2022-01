Da domani, martedì 4 gennaio, la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 nell’Ospedale Cannizzaro sarà riservata esclusivamente ai soggetti prenotati sulla piattaforma ministeriale, raggiungibile anche dal sito www.siciliacoronavirus.it. Lo ha deciso la direzione dell’Azienda ospedaliera, così da migliorare l’afflusso, soprattutto dei soggetti fragili. Il punto vaccinale, attivo presso l’edificio S, piano -1, resta aperto tutti i giorni, esclusi domeniche e festivi, con orario dalle 9 alle 14. I pomeriggi, dalle 15 alle 18, proseguono regolarmente le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

Intanto in provincia di Catania in molti registrano la mancanza di personale e nuovi punti drive-in per tamponi. Attualmente i collaboratori del commissario Covid di Catania, Pino Liberti, starebbero reclutando il personale da impiegare nei nuovi punti drive-in. Per come stabilito, in accordo con l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, i nuovi punti destinati agli screening sono stati individuati e dovrebbero aprire a Motta Sant'Anastasia, Misterbianco, Zafferana Etnea, Bronte. A questi potrebbero aggiungersi anche altri comuni. Al momento quelli in funzione nel Catanese sono a Catania in via Forcile e ad Acireale al PalaTupparello.