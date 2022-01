Un incendio è scoppiato poco dopo le ore 22 a Paternò, all' ex albergo Sicilia , la struttura di proprietà dell’ex provincia regionale di Catania, in via Vittorio Emanuele . Il rogo si è sviluppato in alcune stanze del primo piano dell’immobile , da tempo in disuso e in cui trovano riparo persone senza fissa dimora , in particolare cittadini extracomunitari per la campagna agrumicola. Allo scoppio dell’incendio gli occupanti hanno lasciato l’edificio. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto, prima dell’arrivo dei pompieri, almeno una decina di soggetti con addosso coperte e valigie che si allontanavano velocemente dalla zona.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Paternò con un'autoscala. Presente anche il personale medico del 118 e i carabinieri. Non semplice l'intervento dei pompieri che, grazie all'autoscala munita di cestello, hanno abbattuto i muri di due ingressi posti nei balconi di due appartamenti al primo piano. Questo per consentire l'accesso ai locali per domare le fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, in una struttura priva di energia elettrica, hanno effettuato un sopralluogo per verificare se dentro fosse rimasto qualcuno intrappolato dalle fiamme o intossicato dal fumo. Fortunatamente tutti i locali erano vuoti. Non è stato possibile accertare con sicurezza le cause del rogo: le fiamme potrebbero essere divampate a seguito di un fuoco acceso per riscaldarsi dal freddo della notte o per cucinare la cena. Si cerca di capire se la struttura abbia o meno subito danni che potrebbero comprometterne l'agibilità.