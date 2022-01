« Al momento non posso dire nulla . Bisogna aspettare ancora e poi, come ho detto agli amici, andrà come vorrà Sant'Agata ». Parola di Mariella Gennarino , imprenditrice, stilista catanese e, tra circa 48 ore, ufficialmente nuova presidente del Comitato dei festeggiamenti della patrona di Catania. A MeridioNews Gennarino preferisce non sbottonarsi rimandando a un futuro nemmeno troppo lontano, ossia a venerdì 7 gennaio. Giorno in cui, alle 10.30, è stata convocata una conferenza stampa nel salone dei vescovi all'Arcivescovado. Saranno presenti il vescovo Salvatore Gristina e il sindaco Salvo Pogliese . Il nome di Gennarino, indicato da un articolo del quotidiano La Sicilia, starebbe circolando ormai da giorni nell'ambiente dei festeggiamenti.

«Al momento non posso dire nulla. Bisogna aspettare ancora e poi, come ho detto agli amici, andrà come vorrà Sant'Agata». Parola di Mariella Gennarino, imprenditrice, stilista catanese e, tra circa 48 ore, ufficialmente nuova presidente del Comitato dei festeggiamenti della patrona di Catania. A MeridioNews Gennarino preferisce non sbottonarsi rimandando a un futuro nemmeno troppo lontano, ossia a venerdì 7 gennaio. Giorno in cui, alle 10.30, è stata convocata una conferenza stampa nel salone dei vescovi all'Arcivescovado. Saranno presenti il vescovo Salvatore Gristina e il sindaco Salvo Pogliese. Il nome di Gennarino, indicato da un articolo del quotidiano La Sicilia, starebbe circolando ormai da giorni nell'ambiente dei festeggiamenti.

La stilista prenderà il posto di Riccardo Tomasello, imprenditore vinicolo che ha guidato il comitato dal 19 settembre del 2019. Per Gennarino l'esordio con la festa vera e propria è però già rimandato al 2023, quando la pandemia, si spera, avrà allentato i suoi tentacoli. Prima di allora non mancheranno alcuni passaggi fondamentali per definire lo scacchiere dei festeggiamenti. Gennarino, appartenente a una famiglia aristocratica della città, è la titolare di un atelier in via Monfalcone. Trent'anni di attività nel settore non solo attraverso gli abiti da sposa ma anche tramite la realizzazione dei costumi andati in scena a più riprese al teatro Massimo Bellini e al teatro Greco di Siracusa.

A ridosso del 2000, la stilista organizzò una mostra di costumi nella cornice del castello Ursino, a Catania. Un evento che viene ricordato anche per la presenza di un lungo tappeto di foglie all'ingresso. «La particolarità è che erano state tutte raccolte sull'Etna, a Milo», racconta al nostro giornale uno dei presenti. Nel sito web del suo atelier, Vico dei Fiori Chiari, Gennarino viene definita «elegante e dai modi garbati». Chi la conosce la descrive come «una grande organizzatrice, umile e con molto entusiasmo».

Nel suo atelier è esposta una grande effige della Santa e diverse sono le foto che circolano online che la ritraggono anche mentre porta una candelora. Nel 2012 anche un breve passaggio nel mondo della politica con la candidatura nelle liste dell'Udc durante le elezioni regionali che videro Rosario Crocetta eletto presidente della Regione. Per quanto riguarda gli altri membri del Comitato, le discussioni sembrano ancora in corso.