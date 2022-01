Due incendi, scoppiati intorno alle 4,30 del mattino, hanno svegliato i residenti di via Vittorio Emanuele, Motta Santa Anastasia in provincia di Catania. A essere travolte dalle fiamme sono state due auto parcheggiate. A essere distrutte sono state una Fiat Panda e una Citroen C1 che erano parcheggiate a distanza di 50 metri l'una dall'altra. Due roghi di grosse dimensioni che hanno annerito anche le facciate delle abitazioni di fronte a cui le utilitarie erano parcheggiate, provocando momenti di tensione e paura tra i residenti, svegliati dal fuoco, che ha inoltre danneggiato la condotta del gas. Sul posto operai della ditta che hanno proceduto a riparare i danni.

Silenzio tra i residenti, che oltre a manifestare la paura per l'accaduto, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Sul posto per spegnere il fuoco sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Paternò che hanno lavorato per oltre un’ora e mezza prima di rientrare nella caserma di via Contessa Adelaide. Indagini in corso da parte di carabinieri che, hanno ascoltato i proprietari dei mezzi incendiati: si tratta di due operai di ditte private. Tra loro non ci sarebbe alcun collegamento. I carabinieri stanno verificando la possibile presenza in zona di alcune telecamere per poter risalire alle cause dell'evento.