Una 62enne in vacanza in Sicilia ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo la strada statale 114 nel territorio di Acireale . Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo .

Una 62enne in vacanza in Sicilia ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo la strada statale 114 nel territorio di Acireale. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Una Toyota Rav 4, a bordo della quale viaggiava una coppia di turisti arrivati sull'Isola dal Modenese (in Emilia-Romagna), per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere contro il muro che costeggia la carreggiata.

L'uomo che era alla guida, il compagno 69enne della vittima, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato a bordo di una ambulanza al Policlinico di Catania. La donna, invece, è morta sul colpo. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani di Acireale per effettuare i rilievi del caso.