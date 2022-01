«Ho visto quattro o cinque ragazzini armeggiare con un fiammifero e poi il cassonetto che prendeva fuoco». È Amelia Alessia Cristaldi a raccontare a MeridioNews di avere assistito alla scena mentre passava all'angolo tra via Adua, via Roccaromana e via Fiorentino a Catania e di avere immediatamente allertato i vigili del fuoco.