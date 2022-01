Nel pomeriggio di oggi, le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Linguaglossa sono intervenute a Piano Provenzana nel territorio di Linguaglossa (in provincia di Catania) per un'improvvisa e abbondante nevicata che ha sorpreso e messo in difficoltà diversi automobilisti.