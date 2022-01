L'arcivescovo convocherà il clero dell'arcidiocesi di Catania in cattedrale per comunicazion i. La riunione, fissata per le 12 di oggi, era già stata preannunciata da ambienti vicini alla curia catanese. Adesso è stata confermata anche dal vicario generale, monsignor Salvatore Genchi.

L'arcivescovo convocherà il clero dell'arcidiocesi di Catania in cattedrale per comunicazioni. La riunione, fissata per le 12 di oggi, era già stata preannunciata da ambienti vicini alla curia catanese. Adesso è stata confermata anche dal vicario generale, monsignor Salvatore Genchi.

Una chiamata importante per il clero catanese da parte dell'arcivescovo Salvatore Gristina, già dimissionario per sopraggiunti limiti d'età. Tra i punti all'ordine della riunione, infatti, ci potrebbe essere quello che riguarda la nomina del nuovo arcivescovo che andrà a sostituire Gristina. Da qualche ora si fa sempre più insistente il nome di Luigi Renna, vescovo di Cerignola, da anni impegnato contro la criminalità organizzata. Secondo gli ambienti vicini al clero, tuttavia, sarebbe ancora troppo presto per decidere il chi prenderà il posto di Gristina.