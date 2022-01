«Ho chiesto ai nostri uffici di avviare le procedure che dovranno portarci in poche settimane alla consegna di quest'altro gioiello dell’impiantistica etnea». Tra i primi regali del 2022 ai catensi potrebbe esserci la definitiva consegna del campo scuola di atletica leggera a Picanello. L'opera, la cui riapertura dopo la riqualificazione era attesa già per l'anno passato, negli ultimi mesi è stata al centro di uno stallo la cui origine è stata oggi spiegata dall'assessore allo Sport Sergio Parisi. «Purtroppo la morte del titolare e i successivi problemi economici della stessa non erano un evento prevedibile e hanno inciso sulla tempistica dell’appalto», si legge in una nota di Palazzo degli elefanti.