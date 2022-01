Circa 80 persone si sono riversate all'esterno del commissariato di polizia di Adrano , in provincia di Catania. Tutti desideravano avere notizie di amici e parenti, che a partire dal tardo pomeriggio di ieri sarebbero state fermate dopo l'intervento degli agenti di polizia che non è passato inosservato a residenti. Già a partire dal pomeriggio, infatti, diverse macchine della polizia hanno percorso la città attraversando il centro storico a sirene spiegate per poi immettersi sulla strada statale 284 e raggiungere Catania. Non è chiaro il numero di persone finite sotto indagine, al momento sarebbero circa 10 gli indagati. Da quanto appreso da MeridioNews, sui soggetti penderebbe l'accusa di estorsione .

Circa 80 persone si sono riversate all'esterno del commissariato di polizia di Adrano, in provincia di Catania. Tutti desideravano avere notizie di amici e parenti, che a partire dal tardo pomeriggio di ieri sarebbero state fermate dopo l'intervento degli agenti di polizia che non è passato inosservato a residenti. Già a partire dal pomeriggio, infatti, diverse macchine della polizia hanno percorso la città attraversando il centro storico a sirene spiegate per poi immettersi sulla strada statale 284 e raggiungere Catania. Non è chiaro il numero di persone finite sotto indagine, al momento sarebbero circa 10 gli indagati. Da quanto appreso da MeridioNews, sui soggetti penderebbe l'accusa di estorsione.

Sulle indagini gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Non è chiaro quante delle persone fermate sarebbero in stato di fermo. Da quanto si apprende, i soggetti finti al centro dell’inchiesta non sarebbero legati alla malavita organizzata. Le indagini sarebbero andate avanti già da qualche tempo. Attesa nelle prossime l’udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Solo allora sarà fatta chiarezza da parte della Procura.