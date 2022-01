Il provvedimento rientra nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri in tutta la Penisola . I Nas hanno controllato le strutture di alloggio per anziani, per verificare, nello specifico, se il personale sanitario fosse vaccinato . A questi, sono seguiti anche controlli sullo salubrità delle strutture. Le ispezioni hanno riguardato anche la provincia di Catania.

A Santa Venerina, infatti, è stato denunciato il titolare di una comunità alloggio per anziani, responsabile, secondo i militari, di aver ospitato quattro anziani non autosufficienti risultati, al momento del controllo, in stato di abbandono per la mancanza di figure professionali addette all'assistenza medico-infermieristica e socioricreativa. In questo caso, gli ospiti erano accuditi da persone non qualificate di cui una priva, peraltro, di contratto di impiego. A Palermo, i carabinieri denunciato i rispettivi legali responsabili per non aver applicato adeguate misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del Covid- 19 e omesso di comunicare le generalità delle persone alloggiate.