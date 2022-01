« Forte dell'affettuoso sostegno da parte di tantissimi catanes i . Oggi, insieme ad alcuni consiglieri, ho presentato una mozione all'amministrazione, che a distanza di 8 mesi non lo ha ancora ricordato degnamente». Dal 18 maggio scorso , giorno in cui Franco Battiato è morto, circondato dall'affetto intimo dei familiari, è morto nella sua casa di Milo, alle pendici dell'Etna. A quella intimità si unirono i tantissimi fan e il mondo delle istituzioni, che hanno ricordato, oltre alla grandezza artistica, anche le sue radici profonde con l'Etna e la Sicilia.

«Forte dell'affettuoso sostegno da parte di tantissimi catanesi. Oggi, insieme ad alcuni consiglieri, ho presentato una mozione all'amministrazione, che a distanza di 8 mesi non lo ha ancora ricordato degnamente». Dal 18 maggio scorso, giorno in cui Franco Battiato è morto, circondato dall'affetto intimo dei familiari, è morto nella sua casa di Milo, alle pendici dell'Etna. A quella intimità si unirono i tantissimi fan e il mondo delle istituzioni, che hanno ricordato, oltre alla grandezza artistica, anche le sue radici profonde con l'Etna e la Sicilia.

Enzo Bianco, che da sempre ha mostrato la sua vicinanza al cantautore e regista, oggi sottolinea il bisogno di intitolare «senza perdere tempo» un luogo di Catania a Battiato. «Che sia una strada, una piazza o un luogo simbolico e adeguato della nostra città, a cui legare il ricordo di un figlio così illustre», afferma l'ex primo cittadino e oggi consigliere comunale Bianco. «Forte dell'affettuoso sostegno da parte di tantissimi catanesi e delle tantissime adesioni, oggi, insieme a numerosi consiglieri comunali, ho coinvolto tutti i Gruppi. È il minimo che si possa fare per omaggiare la memoria di uno tra i più grandi e poliedrici musicisti italiani».

La mozione arriva otto mesi dopo l'annuncio fatto dal primo cittadino di Catania Salvo Pogliese, il quale pochi istanti dopo la morte di Battiato aveva dichiarato che avrebbe dedicato all'artista il lungomare etneo, con un murale in suo omaggio, che ancora non è stato realizzato. In questi giorni, a risvegliare il ricordo dell'artista nato a Jonia - odierna Riposto - ha contribuito anche Caro Battiato, lo speciale andato in onda su Rai 3 lo scorso 5 gennaio, condotto da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sul concerto dedicato a Battiato di questa estate all'Arena di Verona in cui si sono esibiti diversi artisti che hanno voluto ricordarlo.