Nella giornata di ieri, a circa 90 miglia a sud-est di Catania, si è svolta l’evacuazione medica in favore di un marittimo di nazionalità filippina colto da malore ed imbarcato a bordo del mercantile Sirius. La missione di soccorso è stata disposta dalla Centrale operativa del comando generale del corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, che ha autorizzato l’imbarco di personale sanitario sull’elicottero dei soccorritori.

Ricevuta la richiesta di intervento dal comandante della nave mercantile, alle 15.10 l’elicottero in configurazione ricerca e soccorso è decollato dall’aeroporto Fontanarossa per dirigere verso il mercantile, che in quel momento incrociava le coste siciliane. Alle 15.30 il marittimo è stato trasbordato sull’elicottero tramite l’aerosoccorritore della Guardia costiera per il successivo trasferimento presso una struttura sanitaria, a cui giungeva alle 16.20 atterrando sulla piattaforma dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove veniva consegnato ai medici per le cure del caso.