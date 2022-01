La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali custodiali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, a carico di 16 pregiudicati. Perché, insieme ad altri soggetti ancora da identificare, facevano parte del clan Puntina-Pillera, facente capo allo storico leader, attualmente detenuto, Salvatore Pillera, meglio noto con l'appellativo di Turi cachiti, promossa e diretta da Giacomo Maurizio Ieni e Fabrizio Pappalardo.

«Un'associazione criminale - scrive la procura - che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti di ogni genere, in particolare estorsioni, furti, ricettazioni, usura, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque, il controllo di attività economiche». Per tutti gli indagati sussiste l'aggravante di fare parte di una associazione composta da più di dieci persone e della disponibilità di armi. Per Ieni e Giacomo Spalletta, invece, l'aggravante consiste nell'avere commesso il fatto durante il periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'aggravante della recidiva reiterata è stata contestata a Carmelo Faro, Angelo Magni e Giovanni Recupero.

Tommaso Russo e Giacomo Spalletta (quest'ultimo mentre era sottoposto a sorveglianza speciale) in concorso tra loro, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, fino a dicembre 2015 avrebbero minacciato e aggredito fisicamente Paolo Barravecchio per costringerlo a consegnare la somma di 9300 euro. Il tentativo, però, non sarebbe andato in porto perché Barravecchio ha denunciato il fatto alla polizia.

Gaetano Annatelli, Carmelo, Giovanni e Massimo Faro, Fabrizio Pappalardo, Giacinto Sicali e Giovanni Recupero, da esponenti del clan Pillera-Puntina, con violenza e minaccia, avrebbero preteso dal titolare del panificio Voglia di Pane di via Orto dei Limoni di proprietà di Umberto Campolo il pagamento immediato della liquidazione spettante a sua figlia Valentina. Per raggiungere l'obiettivo uno dei Faro avrebbe picchiato il titolare e proferito espressioni minacciose dicendogli che, in caso contrario, avrebbe dato fuoco all'esercizio. Successivamente gli altri indagati hanno fatto ingresso all'interno del panificio per procedere alla distruzione e devastazione del locale e delle attrezzature, colpendo con dei caschi anche due impiegati, poi costretti dai sodali a chiudersi in bagno.

Massimo e Giovanni Faro, Fabrizio Pappalardo, Fausto Russo e Giacomo Spalletta, dopo essersi presentati a bordo di sei ciclomotori al panificio di via Fiorita di proprietà di Agostino Campolo e Aurora Privitera, li avrebbero minacciati. «Se non mi dici dov'è tuo marito scippamu a testa a te e ai bambini» e «se non dici la verità ammazzo a te e la tua famiglia. Domani il panificio deve restare chiuso». Sarebbero queste le frasi pronunciate dai sodali nel tentativo di estorcere del denaro.

Gli arrestati:

1. Giacomo Maurizio Ieni, detto Nuccio u mattuffu (classe 1957);

2. Fabrizio Pappalardo (classe 1967);

3. Nicola Cristian Sebastiano Bonfiglio (classe 1985);

4. Carmelo Faro, detto Pallittuni o Caramella (classe 1970);

5. Angelo Magni (classe 1964);

6. Francesco Nicolosi, detto u tenenti (classe 1970);

7. Roberto Pappalardo (classe 1971);

8. Vittorio Puglisi (classe 1960);

9. David Massimo Puleo (classe 1972);

10. Giovanni Recupero, detto Cicina (classe 1971);

11. Tommaso Orazio Maria Russo (classe 1957);

12. Fausto Russo, detto fimminedda (classe 1989);

13. Giuseppe Saitta, detto bimbo (classe 1968);

14. Giacinto Sicali, detto u pisciaru (classe 1965);

15. Giacomo Pietro Spalletta (classe 1961);

16. Carmelo Podestà (classe 1986).