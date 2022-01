La notizia attesa da giorni dall’ambiente rossazzurro è arrivata. Il bando di vendita del Calcio Catania è stato pubblicato dal tribunale nel pomeriggio di oggi e prevede un’asta senza incanto . La base d’asta sarà di un milione di euro e il termine ultimo per presentare le offerte è stato fissato per le ore 12 dell’11 febbraio 2022 , con udienza in programma quattro ore dopo. C’è quindi una forbice di 400mila euro in più rispetto ai 600mila inizialmente previsti in base all’interpretazione della sentenza di fallimento, probabilmente in relazione alle perizie sullo stato patrimoniale del club presentate una ventina di giorni fa dai consulenti del tribunale, due dei quali hanno assunto l’incarico di curatori dopo la dichiarazione di fallimento del Calcio Catania dello scorso 22 dicembre.

Dovrà essere di un milione di euro l’offerta minima di chi vorrà provare a diventare il nuovo proprietario della società rossazzurra. La proposta potrà essere presentata solo in modalità telematica e dovrà garantire un deposito cauzionale non inferiore al 25 per cento del prezzo offerto, con rialzo minimo di cinquantamila euro in caso di gara. Come indicano le condizioni generali del bando, la cessione all’asta comprende il ramo aziendale calcistico di pertinenza del Calcio Catania SpA, i diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori, la struttura e l’organizzazione del settore giovanile del club. Vi rientrano poi anche le immobilizzazioni materiali individuate dai curatori, gli indumenti della squadra, la merce dello store ufficiale della società rossazzurra, targhe, coppe e trofei conquistati nel tempo e due marchi registrati.

Da adesso parte ufficialmente la ricerca del nuovo patron del Catania, con i tifosi che fino a questo momento si interrogano sul gruppo milanese accostato da tempo ai colori rossazzurri, senza tralasciare i possibili ritorni di fiamma dell’ex presidente degli etnei, Riccardo Gaucci, e di Joe Tacopina, che nelle scorse ore ha dichiarato di essere intenzionato a cercare investitori per il club pur non volendo lasciare la Spal, di sua proprietà dall’inizio della stagione. Il conto alla rovescia è iniziato. Tra un mese si potrebbe conoscere il nuovo proprietario del Catania.