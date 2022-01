Nell'ambito dei controlli volti a contenere la diffusione del Covid-19, i carabinieri di Catania Fontanarossa, Gravina e Giarre hanno ispezionato oltre 500 persone in supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Oltre 100 attività le attività controllate . A Gravina il titolare di un bar è stato sanzionato perché non controllava i Green pass dei clienti, uno di questi inoltre ne era sprovvisto.

Nell'ambito dei controlli volti a contenere la diffusione del Covid-19, i carabinieri di Catania Fontanarossa, Gravina e Giarre hanno ispezionato oltre 500 persone in supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse. Oltre 100 attività le attività controllate. A Gravina il titolare di un bar è stato sanzionato perché non controllava i Green pass dei clienti, uno di questi inoltre ne era sprovvisto.

A Riposto e Mascali sono state controllate 89 persone, 33 veicoli e 9 esercizi commerciali laddove all’interno di un bar di Riposto è stato sanzionato un dipendente in quanto non indossava la mascherina.