Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Sono questi i reati per cui i carabinieri hanno arrestato stanotte un 28enne di Catania dopo una segnalazione arrivata da un appartamento di una via del centro storico da parte di una 57enne che ha riferito di essere stata aggredita poco prima dal figlio.

La donna, che sarebbe stata da tempo vittima di continue richieste di denaro da parte del figlio, avrebbe subito l’ennesima aggressione e si sarebbe chiusa in camera da letto. Il 28enne però avrebbe sfondato la porta con calci e pugni per raggiungerla e tentare di soffocarla con un cuscino. La 57enne, dopo essere riuscita a svincolarsi, sarebbe stata afferrata di nuovo dal figlio che le avrebbe pressato una mano sulla bocca colpendola anche con un calcio alla schiena.

La donna ha poi raccontato ai militari che analoghi episodi di violenza e di minacce si sarebbero verificati anche in altre occasioni, ma di non averli mai denunciati per timore. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 28enne è stato portato nel carcere di Termini Imerese.