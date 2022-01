Un 55enne di Adrano è accusato di avere rapinato più anziani. L'ultima ordinanza di custodia cautelare le è stata notificata mentre si trova in carcere per un'aggressione a una donna a Bronte . La seconda rapina di cui è accusato è avvenuta invece a Paternò . Qui un 70enne , poco dopo essere uscito da una filiale di Credem, è stato avvicinato dal 55enne, già pregiudicato, che si è finto un vecchio amico.

Il 55enne ha chiesto un passaggio in auto e dopo essere entrato nell'abitacolo ha preso i soldi che la vittima aveva prelevato. Davanti al tentativo di resistenza, non avrebbe esitato a colpirlo in faccia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire l'accaduto grazie alle telecamere presenti in zona. Nell'abitazione dell'uomo, poi, sono stati trovati gli indumenti indossati durante l'aggressione.