Un 33enne è stato arrestato a Tremestieri Etneo è stato arrestato per rapina ai danni di una merceria. L'uomo, originario di Aci Catena, è stato trovato claudicante a terra dai carabinieri, dopo avere avuto una colluttazione con il titolare dell'esercizio commerciale.

Dalle immaigni delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile verificare che il rapinatore era entrato nel negozio tenendo un coltello a serramanico in mano, per poi dirigersi verso la cassa dove c'era la moglie del titolare. La donna ha reagito e poi è stata aiutata dal marito. Nello scontro sono rimasti feriti sia il titolare, per il quale la prognosi è di dieci giorni, che l'aggressore. Per quest'ultmo l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari.