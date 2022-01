Sequestro di crack e marijuana a Librino. I controlli della polizia si sono concentrati al civico 10 di viale Grimaldi, nella zona nota con il nome Fossa dei leoni. All'interno della scala sono stati trovati 86 involucri contenenti la sostanza stupefacente, mentre la maggior parte degli spacciatori alla vista degli agenti sono fuggiti.

Un 50enne pregiudicato, invece, è stato arrestato per spaccio ma anche per minaccia, lesioni aggravati e oltraggio nei confronti delle forze dell'ordine. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere.

Sempre a Librino, un uomo è stato indagato per omissione di soccorso. Dalle indagini è risultato avere investito una 90enne ed essere fuggito senza darle aiuto. L'uomo era alla guida di un'auto senza assicurazione e non aveva la patente da otto anni, quando gli è stata revocata.