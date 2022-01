Si facevano restituire parte dei soldi dello stipendio da un dipendente prelevando le somme da un Atm dopo averlo obbligato a consegnargli la sua tessera bancomat. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un 49enne, rappresentante di fatto di una ditta di trasporti, e a un 35enne, ufficialmente rappresentante legale della società, arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri dell'Ispettorato del lavoro. Per i due, indagati per estorsione, false attestazioni di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e omessa sorveglianza sanitaria, il gip ha disposto anche l'interdizione temporanea dell'attività imprenditoriale.