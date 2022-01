Da lunedì il drive-in vaccini di via Forcile si trasferisce ai Mercati agroalimentari Sicilia (Maas) in contrada Jungetto. In via Forcile resterà solamente il servizio rivolto ai tamponi programmati per chi deve avere un provvedimento di fine isolamento. Medesima iniziativa verrà intrapresa nei territori di Gravina di Catania e Misterbianco. «Contiamo di rafforzare ancora questo tipo di attività - ha detto il commissario covid per la provincia di Catania Pino Liberti - che servirà ad accelerare le pratiche di guarigione dei cittadini». Ma nelle intenzioni delle autorità c'è anche quella di procedere con le somministrazioni all'interno degli istituti scolastici che ne facciano richiesta. «Chiedo al dirigente dell'ufficio provinciale scolastico e ai dirigenti dei plessi scolastici di contattarci - ha continuato Liberti -. Se vorranno andremo nelle scuole a vaccinare i ragazzi che vorranno farlo, ovviamente dopo aver ottenuto il consenso di entrambi i genitori».