Incidente stradale a Motta Sant’Anastasia all’alba di oggi, poco prima delle 6 del mattino, lungo il centralissimo viale della Regione. Si tratterebbe, da quanto si apprende, di un incidente autonomo che ha visto come protagonista un 28enne che si trovava alla guida di un Alfa Romeo Giulietta. Non è ancora chiara la dinamica, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagna di Paternò.

Da una prima sommaria ricostruzione il conducente del mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere dapprima contro un albero per poi carambolare sulle auto in sosta. La corsa è finita dall’altra parte della strada. Fortunatamente in quel momento lungo viale della Regione non transitava nessun'altra autovettura. Immediati i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Catania Nord che hanno lavorato celermente per mettere in sicurezza l’auto ed estrarre il giovane, privo di sensi. Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Catania dal personale medico del 118. Non si conoscono ancora le sue condizioni. Sul posto oltre ai carabinieri anche una pattuglia dell’Esercito Italiano che si trovava a transitare e altre unità di soccorso. La strada è rimasta bloccata al traffico.