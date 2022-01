Preoccupazione e paura oggi a Fiumefreddo , in provincia di Catania, mentre i carabinieri della compagnia di Giarre indagano cercando anche di individuare possibili telecamere che abbiano ripreso l'incendio sviluppatosi nelle prime ore di questa mattina , in via Guglielmo Marconi. Nel rogo sono rimaste coinvolte ben cinque automobili .

A essere interessate dalle fiamme sono state, nell'ordine, una Fiat Idea, una Nissan Micra, una Fiat Panda, una Renault Clio e una Golf Volkswagen. Le fiamme sono partite da una delle auto per poi coinvolgere le altre che si trovavano parcheggiate accanto. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. I vigili del fuoco della compagnia di Riposto hanno operato fino alle 8 circa per spegnere le fiamme. I militari non escludono la possibilità che la matrice dell'incendio possa essere dolosa.