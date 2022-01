Una striscia di cemento nero e in rilievo forma un avvallamento al centro della carreggiata e taglia a metà via Roccaromana , la strada che collega piazza Montessori a via Androne . Un'arteria molto trafficata, in cui la bitumazione rischia di mettere in pericolo autisti e motociclisti in transito. Lo scavo e la conseguente bitumazione sarebbero dovute ai lavori per collegare l'impianto energetico del nuovo Pronto soccorso del Garibaldi vecchio .

Una striscia di cemento nero e in rilievo forma un avvallamento al centro della carreggiata e taglia a metà via Roccaromana, la strada che collega piazza Montessori a via Androne. Un'arteria molto trafficata, in cui la bitumazione rischia di mettere in pericolo autisti e motociclisti in transito. Lo scavo e la conseguente bitumazione sarebbero dovute ai lavori per collegare l'impianto energetico del nuovo Pronto soccorso del Garibaldi vecchio.

«Hanno lasciato la strada in condizioni disastrose», è il tenore delle segnalazioni di alcuni residenti al nostro giornale. «Enel ha realizzato il collegamento del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale - spiega il direttore dell'Ufficio Manutenzioni Salvatore Marra a MeridioNews - Come da prassi prima della scarifica e della bitumazione definitiva bisogna attendere l'assestamento del materiale di riempimento». Abbiamo provato a ottenere una risposta dal Comune riguardo ai tempi per il ripristino integrale della carreggiata, ma senza successo.