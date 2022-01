Sono accusati di essere gli autori della rapina avvenuta a metà aprile dello scorso anno nella filiale di Catania di Banca Sella. Per questo sono finiti in carcere il 43enne Davide Di Paola, il 41enne Francesco Scalia e il 54enne Orazio D'Agata. I tre sono stati arrestati dalla polizia in seguito a un'ordinanza di custodia firmata dal giudice per le indagini preliminari di Catania.