Una 32enne è indagato per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento. La donna è accusata dalla polizia di Adrano di essersi impossessata di una carta lasciata all'interno del Pos della cassa di un supemercato. Entrambe stavano facendo compere.

La 32enne avrebbe usato il bancomat per fare compere che non necessitavano l'utilizzo del pin. Una volta accortasi di addebiti non riconducibili alle proprie spese, la donna ha denunciato i fatti al commissariato di Adrano. Gli investigatori hanno visionato le registrazioni delle telecamere, riuscendo a risalire all'autrice del furto.