Un uomo di circa 50 anni, operaio della forestale , è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un terreno demaniale in contrada Zarbata-Flascio in territorio di Randazzo . Il decesso è sopraggiunto poco prima delle 11. Sulla dinamica dell'incidente, che potrebbe essere inquadrato come infortunio mortale sul lavoro, indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo.

Da quando si apprende l'uomo, per cause in corso di approfondimento, sarebbe caduto - non è chiaro se al momento del fatto l'uomo fosse su un albero o su un mezzo meccanico - sbattendo violentemente la testa su un masso. Immediati sono scattati i soccorsi.

Sul posto è giunto il personale medico del 118, il quale non ha potuto fare altro che accertare la morte dell'operaio, che sarebbe avvenuta sul colpo. Sul posto i militari stanno indagando a 360 gradi verificando eventuali responsabilità di terzi.