La strada statale 417 di Caltagirone è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del chilometro 30,300, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 14. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Mineo, in provincia di Catania. Nell'impatto tra le due auto - un'auto medicalizzata e una Reanult Clio - a morire sono state due persone. Le due vittime, i conducenti delle auto, sono stati estratte dai vigili del fuoco.

Le cause sono in corso di accertamento. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. A intervenire anche i carabinieri e i sanitari del 118.