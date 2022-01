Copertoni, materassi e anche paraurti. Sono gli ultimi rifiuti abbandonati lungo via Orto dei Limoni, a Catania. Una scena che si ripete quasi ogni giorno con macchine e furgoni che, indisturbati, si fermano nei pressi dei cassonetti per scaricare materiale. Un problema noto a vigili urbani e all'assessorato ai Rifiuti ma che nessuno sembra intenzionato a risolvere. In passato un cittadino filmò un uomo mentre scaricava delle stufe nei pressi della campana verde per la raccolta del vetro, stessa zona che adesso ospita materassi, copertoni e paraurti.