Sarà Il Test di Roberto Ciufoli a inaugurare Una Stagione a 4 Stelle-Gilberto Idonea 2022 . La rassegna firmata dal direttore artistico Alessandro Idonea e intitolata al suo storico fondatore, il compianto Gilberto, prenderà il via il 22 e 23 gennaio al teatro Metropolitan di Catania . «Il momento, purtroppo, non è dei migliori - spiega Idonea - Abbiamo iniziato la campagna abbonamenti in concomitanza con il recupero degli spettacoli della passata stagione e ci siamo subito resi conto del forte calo delle prenotazioni e questo dipende, sicuramente, dal particolare momento storico che stiamo vivendo. È dura ma andiamo avanti e vi ricordiamo che il teatro è un posto sicuro . Due ore di spettacolo dal vivo dovrebbero prescriverle anche i medici, soprattutto se ci si diverte!»

Sarà Il Test di Roberto Ciufoli a inaugurare Una Stagione a 4 Stelle-Gilberto Idonea 2022. La rassegna firmata dal direttore artistico Alessandro Idonea e intitolata al suo storico fondatore, il compianto Gilberto, prenderà il via il 22 e 23 gennaio al teatro Metropolitan di Catania. «Il momento, purtroppo, non è dei migliori - spiega Idonea - Abbiamo iniziato la campagna abbonamenti in concomitanza con il recupero degli spettacoli della passata stagione e ci siamo subito resi conto del forte calo delle prenotazioni e questo dipende, sicuramente, dal particolare momento storico che stiamo vivendo. È dura ma andiamo avanti e vi ricordiamo che il teatro è un posto sicuro. Due ore di spettacolo dal vivo dovrebbero prescriverle anche i medici, soprattutto se ci si diverte!»

Sabato e domenica sul palcoscenico del Metropolitan Roberto Ciufoli, che firma anche la regia dello spettacolo, sarà in compagnia di Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchivengono. La storia è quella di Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico. I due devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, ossia accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? In attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata di Toni e psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice si trasforma presto in un dilemma, che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, e diventa sempre più causticamente feroce, fino a mettere progressivamente a nudo i caratteri dei quattro commensali.

«Il Test è un incontro tra amici - spiega Ciufoli, intervenuto sulle frequenze di Radio Fantastica del gruppo RMB - Tutto parte da una domanda che sembra inoffensiva e che riprende l'arcaico dubbio "è meglio un uovo oggi o la gallina domani?". Questo semplice interrogativo metterà a nudo i protagonisti e li trascinerà in un finale totalmente inaspettato che lascerà di stucco il pubblico che non potrà non chiedersi cosa avrebbe fatto in quella situazione». Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea, la numero dieci – alla quale è ancora possibile abbonarsi – proseguirà il 19 e il 20 febbraio con Gatta ci cova di Antonino Russo Giusti con Bruno Torrisi, Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, che riprende la regia del padre, mentre il 12 e il 13 marzo sarà la volta di Italiani brava gente, commedia brillante di Enrico Maria Falconi con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Federica Corda e lo stesso Enrico Maria Falconi, che racconta con ironia il fenomeno migratorio italiano, oltre ad essere un omaggio ai giganti della drammaturgia come Arthur Miller e Eduardo De Filippo.

Il 23 e il 24 aprile Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea ospiterà gli attori comici palermitani Toti e Totino che, diretti da Roberto Spicuzza, porteranno sul palcoscenico del Metropolitan la commedia Ma tu, che lavoro fai?; infine il 14 e 15 maggio si concluderà con uno dei classici del teatro napoletano che si rifà alla commedia dell'arte: La fortuna con l'effe maiuscola di Eduardo De Filippo ed Armando Curcio, che vedrà nei ruoli dei protagonisti Manuela Ventura ed Alessandro Idonea.