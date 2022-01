Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno , ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017 . Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della compagnia di Palagonia, ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura etnea.

Un assessore del Comune di Palagonia è stato arrestato per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, assieme ai colleghi della compagnia di Palagonia, ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della procura etnea.

Il delitto sarebbe stato commesso anche al fine di agevolare un gruppo mafioso collegato alla Stidda e avrebbe connessioni con l'assassinio del consigliere comunale Marco Leonardo, avvenuto sempre a Palagonia il 5 ottobre del 2016 e per il quale era stato ritenuto coinvolto Calcagno. Quest'ultimo, di professione bracciante agricolo, venne giustiziato all'interno della sua proprietà di campagna dal 49enne Luigi Cassaro, originario di Licata in provincia di Agrigento. Il nome del consigliere Leonardo, conosciuto come il vichingo, finì anche agli atti dell'inchiesta antimafia Iblis, pur non venendo indagato.