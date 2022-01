Sfuggono all'alt imposto dai carabinieri perché dentro una Lancia Y traportavano un motorino elettrico rubato . Il fatto è accaduto a Riposto , in provincia di Catania. I carabinieri hanno fermato due persone, di 26 e 45 anni . Entrambe sono state denunciate per furto aggravato in concorso mentre il 26enne dovrà rispondere anche di guida di veicolo senza patente, perché già ritirata in precedenza.

I due malviventi dopo una breve fuga sono stati bloccati e non hanno saputo fornire ai militari la documentazione del velocipede. Dentro il bagagliaio della macchina le forze dell'ordine hanno recuperato arnesi da scasso mentre il mezzo a due ruote presentava delle manomissioni al cilindretto di accensione. I militari sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo, con quest'ultimo che ha riferito che nei giorni scorsi lo aveva prestato a un conoscente che ne aveva subito il furto in territorio di Giardini Naxos, in provincia di Messina.