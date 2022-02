I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne catanese, perché gravemente indiziato di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza di un centro commerciale catanese che, attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, hanno riconosciuto un Fiat Fiorino già notato in passato aggirarsi furtivamente tra le autovetture posteggiate nel parcheggio.