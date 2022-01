Paura questa mattina per alcune famiglie residenti in un vicolo di via Asmara a Paternò , non distante dalla chiesa di San Giovanni Bosco. L’ incendio di una Audi 4 , poco prima delle 4.30, ha svegliato i residenti di alcune abitazioni intimoriti dallo sprigionarsi di fiamme alte e dal denso fumo nero. Il rogo ha distrutto del tutto l’autovettura di proprietà di una famiglia .

Paura questa mattina per alcune famiglie residenti in un vicolo di via Asmara a Paternò, non distante dalla chiesa di San Giovanni Bosco. L’incendio di una Audi 4, poco prima delle 4.30, ha svegliato i residenti di alcune abitazioni intimoriti dallo sprigionarsi di fiamme alte e dal denso fumo nero. Il rogo ha distrutto del tutto l’autovettura di proprietà di una famiglia.

Non è stato possibile accertare le cause, i carabinieri intanto hanno ascoltato il proprietario del mezzo. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno lavorato per oltre un’ora e mezza per spegnere e bonificare la zona, prima di fare rientro in caserma.

Una famiglia la cui abitazione si trovava proprio dinnanzi all’auto in fiamme ha abbandonato in fretta e furia la propria casa prima di rimanervi intrappolata. Danni rilevanti alle facciate degli edifici. Liquefatti cavi elettrici e grondaie. Sul posto tecnici dell’Enel e operai della ditta del gas per riparare una centralina.