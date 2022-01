ll ministero per la Transizione ecologica ha finanziato un progetto proposto dalla Città metropolitana di Catania per la riforestazione della zona Torre Allegra nell'Oasi del Simeto. È un'area di verde pubblico dove da anni viene svolta un'attività di divulgazione per fare conoscere ai visitatori le componenti vegetali e animali dell'ecosistema locale. La forestazione la cui realizzazione, grazie a un finanziamento di 500mila euro, avverrà nel pieno rispetto degli elementi vegetali tipici di quel territorio e degli uccelli migratori che sostano nella zona acquitrinosa nel periodo invernale o riproduttivo.