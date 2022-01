Denunciato per l'aggressione a una donna di 62 anni a cui aveva rubato la borsa con pochi spiccioli, adesso, dopo le indagini degli agenti, si è scoperto che l'uomo si era reso protagonista di un fatto analogo ad A drano, in provincia di Catania, ai danni di una coppia di anziani dopo circa una settimana : in questa occasione, lo scippo ha provocato al marito la rottura del bacino. L'uomo, infatti, approfittando del buio delle ore serali, si è avventato con violenza addosso agli anziani che stavano rientrando nella loro abitazione. Le modalità dell'aggressione sono analoghe a quelle che hanno caratterizzato l'ultimo atto di pochi giorni fa.

Dopo aver individuato le vittime, ha fatto un giro dell'isolato a bordo della sua auto nell'attesa di trovare il momento propizio per agire. Una volta che la coppia aveva imboccato via Castelli, nel centro storico di Adrano, l'uomo ha affiancato le vittime e con un gesto fulmineo, sporgendo il proprio braccio dal finestrino, ha strappato di dosso la borsa tenuta in mano dalla donna, compresa la sciarpa che questa aveva al collo. Dopo aver segnalato il fatto in commissariato, gli agenti si sono messi all'opera per individuare l'aggressore. I poliziotti hanno esaminato i video registrati dagli impianti di video sorveglianza installati nella zona, infatti, emerge chiaramente la dinamica della triste vicenda. Adesso l’uomo è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dinanzi alla quale egli dovrà rispondere penalmente.