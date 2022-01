Armi e munizioni in casa, nel sottotetto di una mansarda insieme a un berretto di colore nero. È quanto stato ritrovato dagli agenti della polizia in un'abitazione di Adrano, in provincia di Catania. Il 23enne E.S, ritenuto responsabile dagli agenti, è stato arrestato, accusato di detenzione illegale di arma e munizioni da guerra o tipo guerra, di arma comune da sparo clandestina e munizioni e di ricettazione.