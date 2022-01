Ennesimo incendio nella voragine di piazza della Repubblica . Il rogo è divampato all'alba nell'area lungo via Luigi Sturzo . Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. In fiamme immondizia, materiale vario e sterpaglie . Dalle informazioni raccolte da MeridioNews non ci sono persone ferite o intossicate . Difficile accertare le cause nonostante le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Episodio, quello avvenuto nelle scorse ore, che rimanda al rogo del 17 gennaio scorso . In quel caso le fiamme interessarono una baracca. Nella zona erano presente anche diverse bombole del gas che però non sono esplose.

Ennesimo incendio nella voragine di piazza della Repubblica. Il rogo è divampato all'alba nell'area lungo via Luigi Sturzo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. In fiamme immondizia, materiale vario e sterpaglie. Dalle informazioni raccolte da MeridioNews non ci sono persone ferite o intossicate. Difficile accertare le cause nonostante le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Episodio, quello avvenuto nelle scorse ore, che rimanda al rogo del 17 gennaio scorso. In quel caso le fiamme interessarono una baracca. Nella zona erano presente anche diverse bombole del gas che però non sono esplose.

Il punto in cui sono divampati i roghi rappresenta una delle ferite urbanistiche del capoluogo etneo. La voragine infatti venne realizzata dopo l'istallazione di un cantiere per la metropolitana ma non è mai stata coperta a fine lavori. Nell'ambito del piano di risanamento del quartiere San Berillo adesso dovrebbe sorgere un parcheggio multipiano interrato. La procedura di gara negli ultimi mesi ha incontrato numerosi ostacoli, tra cui una ricorso al Tribunale amministrativo regionale. I giudici hanno annullato il bando evidenziando «l'impossibilità di formulare un'offerta remunerativa, seria e sostenibile». Passaggio a cui si aggiunge un esposto in procura messo nero su bianco da un comitato di cittadini che si battono contro il degrado di quel pezzo di città.