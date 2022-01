Un uomo di 35 anni di Tremestieri Etneo è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla cui dinamica è in corso una ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. A darne la notizia è il sindaco della cittadina etnea Santi Rando: «Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale - ha scritto il sindaco sulla propria pagina Facebook - Uno sconto frontale con un'auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane»».