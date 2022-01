Ruba un'automobile al Pronto soccorso, mentre la conducente accompagnava il fratello vittima di un incidente, e scappa. Protagonista un 47enne di Fiumefreddo di Sicilia. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, poco dopo avere a sua volta avuto un incidente frontale lungo via Etnea, mentre la percorreva contromano.

Ai militari intervenuti sul posto non ha saputo giustificare il possesso del mezzo. Dagli accertamenti è stato appurato che l'automobile era sparaita dal Policlinico di Catania, mentre la proprietaria aveva lasciato aperto lo sportello per aiutare il fratello. Ad accorrere in soccorso parrebbe essere stato proprio il 47enne, poi salito sulla vettura e scappato via.