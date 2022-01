I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza di reato un 31enne di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina perché gravemente indiziato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Poco dopo la mezzanotte dello scorso fine settimana, proprio in via Caserma dei Carabinieri, il 31enne è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del Comando provinciale mentre insieme a un altro individuo, con fare sospetto, si aggirava tra le auto parcheggiate negli stalli riservati.